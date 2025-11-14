Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

В Україні пожвавився попит на дизельні автівки: популярні моделі жовтня

Віктор Волокіта — 14 листопада, 13:15
В Україні пожвавився попит на дизельні автівки: популярні моделі жовтня
Getty Images

В Україні у жовтні 2025 року автопарк поповнили 6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 6% більше, ніж у жовтні 2024.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цих автівок 1,4 тис. од. нових (-6%) та 4,6 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+10%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 281 од.;
  2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 од.;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 160 од.;
  4. KGM Musso Grand - 131 од.;
  5. SKODA Kodiaq - 89 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane - 376 од.;
  2. NISSAN Qashqai - 319 од.;
  3. SKODA Octavia - 275 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 259 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 168 од.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

В Україні пожвавився попит на дизельні автівки: популярні моделі жовтня
В Україні суттєво зросли продажі гібридних авто: найпопулярніші моделі жовтня
Ринок автобусів в Україні зріс на третину – Укравтопром

Останні новини