В Україні пожвавився попит на дизельні автівки: популярні моделі жовтня

В Україні у жовтні 2025 року автопарк поповнили 6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 6% більше, ніж у жовтні 2024.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цих автівок 1,4 тис. од. нових (-6%) та 4,6 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+10%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 281 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 160 од.; KGM Musso Grand - 131 од.; SKODA Kodiaq - 89 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 376 од.; NISSAN Qashqai - 319 од.; SKODA Octavia - 275 од.; VOLKSWAGEN Passat - 259 од.; VOLKSWAGEN Golf - 168 од.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.