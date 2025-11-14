В Україні пожвавився попит на дизельні автівки: популярні моделі жовтня
Getty Images
В Україні у жовтні 2025 року автопарк поповнили 6 тис. авто з дизельними двигунами, що на 6% більше, ніж у жовтні 2024.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цих автівок 1,4 тис. од. нових (-6%) та 4,6 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+10%).
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 281 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 218 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 160 од.;
- KGM Musso Grand - 131 од.;
- SKODA Kodiaq - 89 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 376 од.;
- NISSAN Qashqai - 319 од.;
- SKODA Octavia - 275 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 259 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 од.
Нагадаємо:
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.