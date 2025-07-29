"Укрзализныця" усилила контроль документов пассажиров: первые результаты

"Укрзализныця" усилила контроль документов при посадке в поезда - нарушителей всего 0,1%.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 25 июля УЗ проверила более 300 поездов и сверила более 41 600 документов.

"Усилили контроль, чтобы выявлять безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадали с данными в документах. Результат - на большинстве станций и в поездах фактически без нарушений. Общая доля нарушителей - всего 0,1% от всех путешествующих", - говорится в сообщении.

Кого не допустили к поездам за время проверки:

- 38 пассажиров, которые пытались сесть без билетов, минуя проводников;

- 3 пассажиров, которые имели несоответствие в документах;

- нескольких человек, которые отказались показать документы или не имели их.

В УЗ напомнили, что дети до 14 лет должны ехать только со взрослыми, а бесплатно могут путешествовать только дети до 5 лет включительно.

Также в компании отметили, что проверки будут продолжаться и в дальнейшем по всей стране.

Напомним:

25 июля "Укрзализныця" сообщила, что усилит проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.