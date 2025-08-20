Податкова повідомила про деталі оформлення на роботу неповнолітнього працівника

Оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками має здійснюватися відповідно до законодавства.

Про це заявляє Державна податкова служба.

Згідно з чинним законодавством, після видання наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника до початку його роботи за укладеним трудовим договором (фактичного виконання працівником трудових обов’язків), роботодавець зобов’язаний повідомити про це податкову.

Повідомлення подається в електронному або паперовому вигляді разом з копією в електронній формі, а дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб.

Інформацію про працівника, який не досяг 18-річного віку, необхідно окремо фіксувати в Журналі обліку працівників, обов’язково із зазначенням дати народження, підкреслюють в ДПС.

Також зазначають, що доходи, отримані неповнолітніми в межах трудових відносин, оподатковуються на загальних підставах. У той же час, у разі наявності підстав та дотримання умов, працівники до 18 років можуть мати право на податкову соціальну пільгу.

В податковій наголосили, що порушення порядку оформлення трудових відносин із неповнолітніми може спричинити адміністративну відповідальність для роботодавця.

