Налоговая сообщила о деталях оформления на работу несовершеннолетнего работника

Оформление трудовых отношений с несовершеннолетними работниками должно осуществляться в соответствии с законодательством.

Об этом заявляет Государственная налоговая служба.

Согласно действующему законодательству, после издания приказа о приеме на работу несовершеннолетнего работника до начала его работы по заключенному трудовому договору (фактического выполнения работником трудовых обязанностей), работодатель обязан уведомить об этом налоговую.

Уведомление подается в электронном или бумажном виде вместе с копией в электронной форме, а данные о работнике вносятся в Реестр застрахованных лиц.

Информацию о работнике, который не достиг 18-летнего возраста, необходимо отдельно фиксировать в Журнале учета работников, обязательно с указанием даты рождения, подчеркивают в ГНС.

Также отмечают, что доходы, полученные несовершеннолетними в рамках трудовых отношений, облагаются налогом на общих основаниях. В то же время, при наличии оснований и соблюдении условий, работники до 18 лет могут иметь право на налоговую социальную льготу.

В налоговой отметили, чтонарушение порядка оформления трудовых отношений с несовершеннолетними может повлечь административную ответственность для работодателя.

