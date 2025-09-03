"Електронмаш" презентував нову модель електробуса: які його особливості

3 вересня львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, головна особливість моделі – компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.

"Одного заряду батареї вистачає на 300-350 кілометрів. Заряджання батареї - до 5 годин. Представлений електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї", – написав Кисилевський.

Він підкреслив, що це гарна і якісна техніка. Її перевагами для замовників є також сервісне обслуговування від виробника і можливість адаптації машин під потреби замовника.

Рівень локалізації нової моделі - понад 40%.

"Реалізувати цей інноваційний проект вдалося завдяки політиці "Зроблено в Україні". Вимога локалізації при публічних закупівлях, запроваджена у 2022 році, дала можливість концерну "Електрон" впевненіше інвестувати в R&D та запуск виробництва", – зазначив заступник голови комітету ВР.

Як результат, за його словами, роботу отримали не тільки підприємства концерну у Львові, а й понад 250 українських постачальників вузлів та запчастин, розташованих в усіх регіонах країни. Це тисячі додаткових робочих місць.

Facebook Дмитра Кисилевського

