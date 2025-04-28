"Укрпошта" торік збільшила дохід на понад 12%

Торік "Укрпошта" отримала 12,9 млрд грн доходу – це на 1,3 млрд грн або 12,1% більше за показники 2023 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Крім цього, у 2023-му дохід компанії порівняно з 2022-м також зріс на 12% і становив 11,6 млрд грн.

Водночас показник EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації) склав 659,3 млн грн проти -22,9 млн грн у 2023 році та -462,8 млн грн у 2022 році.

Як зазначається, ключові драйвери зростання компанії у 2024 році:

дохід від міжнародного поштового обміну — +45%;

приймання платежів — +28,3%;

прискорена міжнародна доставка EMS — +26,6%;

міжнародні відправлення (дрібні пакети) — +25,5%;

посилки — +10,8%.

Проте "Укрпошта" має чистий збиток. Але він скоротився майже вдвічі – на 383,2 млн грн порівняно з показниками 2023 року – і наразі становить 413,2 млн грн. В компанії зазначають, що головними факторами, що сформували збиток, стали валютні коливання (246,9 млн грн) та витрати на утримання майна, продаж якого був законодавчо заблокований (43,2 млн грн).

Також в "Укрпошті" підкреслили, що наразі компанія не має жодної заборгованості з платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Загалом за 2024 рік товариством сплачено 3.1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 124 млн грн більше, ніж за 2023 рік.

Нагадаємо:

Рік тому "Укрпошта" почала продавати на аукціонах посилки, які не забрали користувачі. З того часу поштовий оператор заробив на цьому майже 3 мільйона гривень.