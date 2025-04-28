"Укрпочта" в прошлом году увеличила доход более чем на 12%

В прошлом году "Укрпочта" получила 12,9 млрд грн дохода - это на 1,3 млрд грн или 12,1% больше показателей 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме этого, в 2023-м доход компании по сравнению с 2022-м также вырос на 12% и составил 11,6 млрд грн.

В то же время показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) составил 659,3 млн грн против -22,9 млн грн в 2023 году и -462,8 млн грн в 2022 году.

Как отмечается,ключевые драйверы роста компании в 2024 году:

доход от международного почтового обмена - +45%;

прием платежей - +28,3%;

ускоренная международная доставка EMS - +26,6%;

международные отправления (мелкие пакеты) - +25,5%;

посылки - +10,8%.

Однако "Укрпочта" имеет чистый убыток. Но он сократился почти вдвое - на 383,2 млн грн по сравнению с показателями 2023 года - и сейчас составляет 413,2 млн грн. В компании отмечают, что главными факторами, сформировавшими убыток, стали валютные колебания (246,9 млн грн) и расходы на содержание имущества, продажа которого была законодательно заблокирована (43,2 млн грн).

Также в "Укрпочте" подчеркнули, что сейчас компания не имеет никакой задолженности по платежам в бюджеты и государственные целевые фонды.

Всего за 2024 год обществом уплачено 3.1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 124 млн грн больше, чем за 2023 год.

Напомним:

Год назад "Укрпочта" начала продавать на аукционах посылки, которые не забрали пользователи. С тех пор почтовый оператор заработал на этом почти 3 миллиона гривен.