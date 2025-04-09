"Укрпошта" заробила майже 3 мільйона на аукціонах від продажу незабраних посилок

Рік тому "Укрпошта" почала продавати на аукціонах посилки, які не забрали користувачі. З того часу поштовий оператор заробив на цьому майже 3 мільйона гривень.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

"З 26 квітня 2024 року, коли відбувся перший аукціон, компанія продала 187 лотів по сто посилок у кожному і заробила майже 3 млн грн. Середня вартість лота – 16 тис. грн. Виручені кошти йдуть у бюджет компанії", – сказано у матеріалі.

Початкова ціна за кожну посилку становить 10 грн. Таким чином, лот коштує 1 тис. грн. До цієї суми додаються 20% податку на додану вартість.

Розмір мінімального кроку підвищення ціни становить 60 грн. Попередні аукціони завершувалися з різною ціною: і 10-25 тис. грн, і 95 тис. грн.

Найдорожчий лот придбали за 160 тис. грн. Водночас це найдовший та найконкурентніші аукціон за весь час роботи системи – за лот змагалося 115 учасників, а торги тривали майже 17,5 годин.

"У середньому в аукціоні беруть участь близько десяти учасників. Кількість учасників може змінюватися залежно від зацікавленості конкретним лотом (фото палетів із запакованими посилками додаються до кожного лоту – ЕП), а також від регіону, де перебуває лот", – розповіла ЕП начальниця управління якості "Укрпошти" Анастасія Гуліна.

Зараз аукціони проходять в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Рівному та Києві. Міста обирали за принципом наявності значних залишків відправлень і з точки зору можливої зацікавленості покупців, пояснили в "Укрпошті". Переможець може сам забрати посилки або замовити адресну доставку через "Укрпошту".

Детальніше про те, як взяти участь в аукціоні від "Укрпошти" та що можна отримати, читайте у матеріалі: "Лот у мішку: як на аукціонах "Укрпошти" купити чужу посилку".

Нагадаємо:

В травні 2024 року "Укрпошта" оголосила, що впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.