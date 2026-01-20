В Україні зросли продажі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року
Getty Images
В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.
Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року.
Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.
Далі йдуть:
- бензинові - 34%
- гібридні авто - 7%
- дизельні – 4%
- автомобілі з ГБО – 3%
До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 10342 од.;
- TESLA Model 3 - 9106 од.;
- FORD Escape - 3796 од.;
- TESLA Model S - 3075 од.;
- CHEVROLET Bolt - 2965 од.
Нагадаємо:
У 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024-му.