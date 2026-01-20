В Україні зросли продажі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року

В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року.

Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.

Далі йдуть:

бензинові - 34%

гібридні авто - 7%

дизельні – 4%

автомобілі з ГБО – 3%

До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 10342 од.; TESLA Model 3 - 9106 од.; FORD Escape - 3796 од.; TESLA Model S - 3075 од.; CHEVROLET Bolt - 2965 од.

Нагадаємо:

