В Україні зросли продажі вживаних авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року

Віктор Волокіта — 20 січня, 09:00
Getty Images

В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року.

Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.

Далі йдуть:

  • бензинові - 34%
  • гібридні авто - 7%
  • дизельні – 4%
  • автомобілі з ГБО – 3%

До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model Y - 10342 од.;
  2. TESLA Model 3 - 9106 од.;
  3. FORD Escape - 3796 од.;
  4. TESLA Model S - 3075 од.;
  5. CHEVROLET Bolt - 2965 од.

Нагадаємо:

У 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024-му.

