В Україні вдвічі за рік зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі
У минулому році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024-му.
Про це інформує "Укравтопром".
Йдеться, що з цієї кількості: нових – 24 тис. од. (+118%); вживаних – майже 5,3 тис. од. (+61%).
Згідно з аналітикою, у 2025 році автомобілі китайського походження охопили 29,5% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" – 1,9%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 91%.
За даними аналітиків, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2025 року:
1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3160 од.;
2. BYD Song Plus - 2995 од.;
3. BYD Leopard 3 - 1623 од.;
4. ZEEKR 7X - 1558 од.;
5. BYD Sea Lion 07 - 1342 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. ZEEKR 001 - 571 од.;
2. POLESTAR 2 - 297 од.;
3. ZEEKR 7X - 273 од.;
4. AUDI Q4 - 260 од.;
5. TESLA Model 3 - 242 од.
Нагадаємо:
Протягом листопада 2025-го українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених із Китаю. Це в 4,8 раза більше, порівняно з листопадом 2024 року.