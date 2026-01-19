В Україні вдвічі за рік зріс попит на китайські авто: найпопулярніші моделі

У минулому році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024-му.

Про це інформує "Укравтопром".

Йдеться, що з цієї кількості: нових – 24 тис. од. (+118%); вживаних – майже 5,3 тис. од. (+61%).

Згідно з аналітикою, у 2025 році автомобілі китайського походження охопили 29,5% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" – 1,9%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 91%.

За даними аналітиків, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 2025 року:

1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3160 од.;

2. BYD Song Plus - 2995 од.;

3. BYD Leopard 3 - 1623 од.;

4. ZEEKR 7X - 1558 од.;

5. BYD Sea Lion 07 - 1342 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. ZEEKR 001 - 571 од.;

2. POLESTAR 2 - 297 од.;

3. ZEEKR 7X - 273 од.;

4. AUDI Q4 - 260 од.;

5. TESLA Model 3 - 242 од.

Нагадаємо:

Протягом листопада 2025-го українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених із Китаю. Це в 4,8 раза більше, порівняно з листопадом 2024 року.