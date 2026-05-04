Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у квітні

Українці у квітні 2026 року придбали близько 6,2 тис. нових легкових авто, що на 3% більше, ніж у квітні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно березня 2026 року попит на нові авто збільшився на 5%.

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

RENAULT Duster - 579 од.; TOYOTA RAV-4 - 357 од.; HYUNDAI Tucson - 211 од.; BMW 3 - 161 од.; SKODA Kodiaq - 144 од.; MAZDA CX5 - 130 од.; SKODA Karoq - 126 од.; TOYOTA Yaris Cross - 122 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 121 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 117 од.

Нагадаємо:

В березні в Україні продали майже 5,9 тис нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.