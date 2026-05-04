Назвали найпопулярніші нові моделі авто, кількість яких в Україні збільшилася у квітні
Назвали найпопулярніші нові моделі авто у квітні
Getty Images
Українці у квітні 2026 року придбали близько 6,2 тис. нових легкових авто, що на 3% більше, ніж у квітні 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно березня 2026 року попит на нові авто збільшився на 5%.
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- RENAULT Duster - 579 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 357 од.;
- HYUNDAI Tucson - 211 од.;
- BMW 3 - 161 од.;
- SKODA Kodiaq - 144 од.;
- MAZDA CX5 - 130 од.;
- SKODA Karoq - 126 од.;
- TOYOTA Yaris Cross - 122 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 121 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 117 од.
Нагадаємо:
В березні в Україні продали майже 5,9 тис нових легкових авто (на 16% більше, ніж у березні 2025 року), найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4.