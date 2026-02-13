В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: найпопулярніші моделі січня
Getty Images
Автопарк України у січні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 17% більше, ніж у січні минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них 1,2 тис. автівок нових (+33%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (+12%).
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 316 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 200 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 73 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 65 од.;
- SKODA Kodiaq - 63 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 282 од.;
- NISSAN Qashqai - 279 од.;
- SKODA Octavia - 243 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 195 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 159 од.
Нагадаємо:
У січні автопарк України поповнили 11,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 40% більше, ніж торік.