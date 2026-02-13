В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: найпопулярніші моделі січня

Автопарк України у січні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 17% більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них 1,2 тис. автівок нових (+33%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (+12%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 316 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 200 од.; PEUGEOT Landtrek - 73 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 65 од.; SKODA Kodiaq - 63 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 282 од.; NISSAN Qashqai - 279 од.; SKODA Octavia - 243 од.; VOLKSWAGEN Passat - 195 од.; VOLKSWAGEN Golf - 159 од.

Нагадаємо:

У січні автопарк України поповнили 11,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 40% більше, ніж торік.