Українці збільшили попит на вживані авто з США: які моделі купували найчастіше

У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Йдеться, що найбільша частка з цієї кількості (58%) - бензинові авто.

Електромобілі охопили 22%.

Гібридним авто належить – 11%.

Дизельним - 6%.

Авто з ГБО – 3%.

За даними аналітики, середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у січні – 6,8 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. FORD Escape - 349 од.;

2. NISSAN Rogue - 242 од.;

3. BMW X3 - 223 од.;

4. TESLA Model 3 - 217 од.;

5. BMW X5 - 182 од.

Нагадаємо:

В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто.