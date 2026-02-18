Українці збільшили попит на вживані авто з США: які моделі купували найчастіше
У січні українці придбали 3,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Йдеться, що найбільша частка з цієї кількості (58%) - бензинові авто.
Електромобілі охопили 22%.
Гібридним авто належить – 11%.
Дизельним - 6%.
Авто з ГБО – 3%.
За даними аналітики, середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у січні – 6,8 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
1. FORD Escape - 349 од.;
2. NISSAN Rogue - 242 од.;
3. BMW X3 - 223 од.;
4. TESLA Model 3 - 217 од.;
5. BMW X5 - 182 од.
Нагадаємо:
В Україні впродовж минулого 2025 року придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто.