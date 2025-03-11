У лютому українці імпортували з США понад три тисячі вживаних авто: популярні моделі

Впродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42%) - електромобілі. Бензинові авто охопили 41%. Гібридним авто належить – 7%. Дизельним та авто з ГБО – по 5%.

За даними "Укравтопром", середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – 6 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

1. TESLA Model Y - 419 од.;

2. TESLA Model 3 - 416 од.;

3. FORD Escape - 234 од.;

4. JEEP Cherokee - 187 од.;

5. NISSAN Rogue - 160 од.

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили майже 17 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% менше, ніж рік тому.

Також у лютому український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на електромобілі зріс на 14%, а у порівнянні з січнем 2025 - на 23%.