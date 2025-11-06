В Україні зріс попит на нові вантажівки: найпопулярніші марки
Впродовж жовтня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1203 авто. Це на 11% більше, ніж у жовтні торік, та на 8% – ніж у вересні 2025.
Про це повідомляє Укравтопром.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
1. RENAULT - 155 од.;
2. PEUGEOT - 121 од.;
3. CITROEN - 95 од.;
4. MAN - 90 од.;
5. VOLVO - 84 од.
Згідно з дослідженням, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 9853 нові машини, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
У вересні Кабінет міністрів спростив процедуру залучення водіїв до керування транспортними засобами категорії СЕ (вантажний транспорт з причепом).