В Україні зріс попит на нові вантажівки: найпопулярніші марки

Впродовж жовтня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1203 авто. Це на 11% більше, ніж у жовтні торік, та на 8% – ніж у вересні 2025.

Про це повідомляє Укравтопром.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

1. RENAULT - 155 од.;

2. PEUGEOT - 121 од.;

3. CITROEN - 95 од.;

4. MAN - 90 од.;

5. VOLVO - 84 од.

Згідно з дослідженням, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 9853 нові машини, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

