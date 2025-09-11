В Україні стало простіше отримати право керувати вантажівкою з причепом

Кабінет міністрів спростив процедуру залучення водіїв до керування транспортними засобами категорії СЕ (вантажний транспорт з причепом).

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Тепер під час воєнного стану водії категорії С, які пройшли перепідготовку та склали практичний іспит, мають право керувати транспортними засобами категорії СЕ без вимоги мати рік стажу", – повідомила Свириденко.

Як зазначили в Мінекономіки, спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

Нагадаємо:

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками серпня склав 1490 шт. Це на 1,5% менше, ніж в липні, а також на 34,2% менше відносно серпня 2024 року.