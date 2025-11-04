Серед нових авто українці найчастіше обирають кросовери: які моделі входять в топ-10
За підсумками жовтня в десятку найпопулярніших авто серед українців в черговий раз потрапили лише кросовери.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що у жовтні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.
За даними Укравтопром, в ТОП-10 нових легковиків місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 од.;
2. RENAULT Duster - 432 од.;
3. BYD Song Plus - 391 од.;
4. TOYOTA RAV-4 - 384 од.;
5. BYD Leopard 3 - 261 од.;
6. TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 од.;
7. HYUNDAI Tucson - 244 од.;
8. SKODA Kodiaq - 217 од.;
9. VOLKSWAGEN Touareg - 189 од.;
10. ZEEKR 7X - 169 од.
Нагадаємо:
Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.