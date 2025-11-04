Серед нових авто українці найчастіше обирають кросовери: які моделі входять в топ-10

За підсумками жовтня в десятку найпопулярніших авто серед українців в черговий раз потрапили лише кросовери.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що у жовтні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 38% українського ринку нових легковиків.

За даними Укравтопром, в ТОП-10 нових легковиків місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 441 од.;

2. RENAULT Duster - 432 од.;

3. BYD Song Plus - 391 од.;

4. TOYOTA RAV-4 - 384 од.;

5. BYD Leopard 3 - 261 од.;

6. TOYOTA Land Cruiser Prado - 247 од.;

7. HYUNDAI Tucson - 244 од.;

8. SKODA Kodiaq - 217 од.;

9. VOLKSWAGEN Touareg - 189 од.;

10. ZEEKR 7X - 169 од.

Нагадаємо:

Українці у жовтні придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків - 7,8 тис. автівок. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 року та на 14% більше відносно вересня 2025.