Украинские перевозчики уменьшили покупку автобусов: какие модели популярны

В течение апреля украинские перевозчики приобрели 420 новых и подержанных автобусов. Это на 18,9% меньше по сравнению с мартом и на 40,3% меньше относительно апреля прошлого года.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

По отдельным подсегментам сравнительная динамика торгов автобусами следующая:

Внутренние перепродажи: (на 20,2% меньше, чем в марте, на 53,3% меньше, чем год назад);

Импорт подержанных: (-14,7%, +135,1%);

Импорт новых: (-25,0%, +60,0%);

Произведенные в Украине: (-10,7%, -43,2%).

Согласно исследованию,большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 284 шт., что составило 67,6% от общего количества. Из-за границы привезли 20,7% подержанных автобусов, или 87 шт.

Также в апреле впервые зарегистрировали 49 новых автобусов: 25 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (6%), остальные 24 шт. (5,7%) прибыли из-за рубежа.

Отмечается, что лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 79 шт. На втором месте Volkswagen LT с результатом 19 машин. На третьем - БАЗ 2215 (18 шт.).

В подсегменте импортируемых подержанных автобусов первенство тоже получили автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (26 шт.). Второе место заняли немецкие автобусы Setra 400 серии, таких прибыло 8 шт. Третья ступенька досталась машинам на базе Volkswagen Crafter (7 шт.).

Первенство в подсегменте новых машин для пассажирских перевозок получил Ford Transit с итогом 14 первых регистраций. Второй в этом зачете Эталон А084 с итогом 6 проданных машин. Третье место досталось автобусам Атаман А-093, с теми же 6 регистрациями.

Напомним:

За 2024 год Украина импортировала 1240 автобусов и микроавтобусов, общая таможенная стоимость которых составила более 55 млн долларов.