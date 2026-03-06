Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Українці купили понад 4,4 тисячі нових авто у лютому: які моделі обирав бізнес та населення

Віктор Волокіта — 6 березня, 09:14
Українці купили понад 4,4 тисячі нових авто у лютому: які моделі обирав бізнес та населення
Getty Images

Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 - 288 од.;
  2. TOYOTA LC Prado - 150 од.;
  3. HYUNDAI Tucson - 147 од.;
  4. MAZDA CX5 - 140 од.;
  5. SKODA Karoq - 93 од.

Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:

  1. RENAULT Duster - 241 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 - 84 од.;
  3. TOYOTA LC Prado - 79 од.;
  4. TOYOTA Hilux - 52 од.;
  5. SKODA Kodiaq - 50 од.

Нагадаємо:

Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

Українці купили понад 4,4 тисячі нових авто у лютому: які моделі обирав бізнес та населення
В Україні значно впала частка електромобілів на ринку: популярні автівки лютого
Лише кросовери: які моделі нових легковиків купували українці в лютому

Останні новини