Українці купили понад 4,4 тисячі нових авто у лютому: які моделі обирав бізнес та населення
Getty Images
Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 288 од.;
- TOYOTA LC Prado - 150 од.;
- HYUNDAI Tucson - 147 од.;
- MAZDA CX5 - 140 од.;
- SKODA Karoq - 93 од.
Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:
- RENAULT Duster - 241 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 84 од.;
- TOYOTA LC Prado - 79 од.;
- TOYOTA Hilux - 52 од.;
- SKODA Kodiaq - 50 од.
Нагадаємо:
Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.