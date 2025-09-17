Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли "під прес" у серпні

В Україні найчастіше списують легкові автомобілі, зокрема впродовж серпня відбулося 1666 звернень щодо їхнього вибракування. Також назавжди зійшли з доріг 405 вантажівок та 73 автобуси.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що серед топ-10 моделей транспортних засобів, які офіційно знімалися з обліку у зв’язку з вибракуванням, найчастіше зустрічаються різні продукти від ВАЗ — майже все "класичне" сімейство, яке доповнюють "дев’ятка" та 99-та модель. Компанію їм складають ще три легковики місцевого виробництва — "Таврія" та похідна від неї "Славута", а також "продукт національного автопрому" з корейським корінням — Daewoo Lanos.

Експерти повідомляють, що здебільшого вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 28 років для легковиків й вантажних, та 26 років для автобусів.

Серед усіх авто, з яких номерні знаки у зазначеному періоді були зняті назавжди, найдовше протримався седан ГАЗ-21 "Волга" — він був випущений у 1957 році, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

Впродовж серпня українці придбали понад 2,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж було у серпні 2024 року.

Українці у серпні придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 6% більше, ніж у липні 2025 року.