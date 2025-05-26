Найбільші роботодавці в регіонах України: які компанії серед лідерів

У столиці найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", яка має 178 616 працівників. Це не лише найбільший роботодавець Києва, а й усієї країни.

Про це свідчить рейтинг "Опедатабот".

Крім того, На Дніпропетровщині лідером є "АТБ-Маркет" — 46 084 співробітників. Штат компанії за рік зріс на 4,5%.

Водночас у Запорізькій області лідирує "Мотор Січ". Компанія має 13,3 тисячі працівників та раніше належала родині Богуслаєвих, а нині перебуває у власності держави. Порівняно з 2023 роком кількість співробітників скоротилась на 8%.

Мережа магазинів "Аврора" (ТОВ "Вигідна покупка") стала найбільшим роботодавцем Полтавщини. Компанія має 12 536 співробітників, за рік ця кількість зросла на 5,7%.

На Київщині лідирує мережа супермаркетів "Фора" — 9,1 тисячі працівників.

"Окко-Драйв" є найбільшим роботодавцем Львівщини. У компанії працюють 6,7 тисячі співробітників: +4,6% до 2023 року.

На Вінниччині топовою компанією за кількістю співробітників стала "Вінницька птахофабрика" — 5,9 тисячі працівників.

Компанія Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ стала лідером серед роботодавців на Волині та має понад 5 тисяч працівників. Підприємству вдалось посунути минулорічного лідера — компанію WOG (ТОВ "Вест Петрол Маркет") та посісти перше місце.

У Донецькій області лідирує Шахтоуправління "Покровське". Компанія має 4,5 тисячі працівників та пов’язана з групою Бориса Колеснікова. За рік кількість співробітників скоротилась на 22%.

На Житомирщині лідирує мережа АЗК UPG (ПП Укрпалетсистем) — 3,8 тисячі персоналу. Порівняно з 2023 роком компанії вдалось збільшити штат на 14,5% і це найбільший результат серед інших компаній.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ Борднетце-Україна". Компанія має 3,5 тисячі робітників. Проте за останній рік працівників поменшало на 13,3%.

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів "Файно Маркет" (ТОВ Вересень плюс), що має 3,3 тисячі працівників. Компанії вдалось посісти перше місце обійшовши минулорічного лідера — Кіровоградобленерго.

На Миколаївщині лідером стала аграрна компанія "Нібулон" — 2,8 тисячі працівників. Проте за рік кількість співробітників скоротилась на 23,6%.

Завод "Флекстронікс ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює 2,5 тисячі працівників. Це на 15,5% менше, ніж у 2023 році.

На Рівненщині найбільшим роботодавцем стала компанія "Рівнеазот", що має понад 1,8 тисячі співробітників.

У Чернівецькій області мережі магазинів "Тайстра груп" вдалось обійти минулорічного лідера компанію РОМА та посісти перше місце із 1,2 тисячами працівників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями у таких областях України: у Харківській (АТ "Харківобленерго"), на Одещині (АТ "ДТЕК Одеські електромережі"), у Черкаській (ПАТ "Черкасиобленерго"), Сумській (АТ "Сумиобленерго"), Хмельницькій (АТ "Хмельницькобленерго"), Чернігівській (АТ "Чернігівобленерго"), Херсонській (АТ "Херсонобленерго") та Івано-Франківській (АТ "Прикарпаттяобленерго").

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