Експерти визначили найпопулярніші кольори авто в Україні

Найпопулярнішим кольором на українському ринку нових легкових авто у 2025 році став сірий.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що понад 34% нових легковиків, з реалізованих у минулому році - сірого кольору. Лідерство в команді сірих здобув електромобіль BYD Song Plus.

Водночас майже 30% реалізованих авто були пофарбовані у білий колір. Найбільш численним з них став компактний кросовер RENAULT Duster.

Крім того, автомобілі чорного кольору обрали 16% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися електрокросовери VOLKSWAGEN ID.Unyx.

На четвертому місці авто у зеленому кольорі, які охопили 7% ринку нових легковиків. Тут пальма першості у RENAULT Duster.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів – синій (6%). Лідер серед синіх – AUDI Q4.

Також до ТОП-10 кольорів 2025 року увійшли: бежевий (3%), червоний (2%), коричневий (1%), жовтий (0,5%) та фіолетовий (0,4%), йдеться в аналітиці.

Нагадаємо:

У минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Це є найвищий річний результат для цього сегменту авторинку починаючи з 2022 року.