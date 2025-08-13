Митниця уточнила, які документи потрібні для виїзду за кордон на авто

Перед поїздкою за межі України на транспортному засобі особистого користування потрібно мати при собі перелік необхідних документів.

Про це інформує Державна митна служба.

Зокрема потрібні:

- паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд назад;

- розпізнавальний знак держави реєстрації автомобіля;

- водійське посвідчення національного або міжнародного зразка (залежно від вимог країни призначення);

- договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів "Зелена карта";

- державний реєстраційний номерний знак (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Протокол (сертифікат) перевірки технічного стану транспортного засобу при вʼїзді на територію Румунії та Молдови, зазначає Держмитслужба.

Нагадаємо:

З початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.