Таможня уточнила, какие документы нужны для выезда за границу на авто
Перед поездкой за пределы Украины на транспортном средстве личного пользования нужно иметь при себе перечень необходимых документов.
Об этом информирует Государственная таможенная служба.
В частности нужны:
- паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд обратно;
- опознавательный знак государства регистрации автомобиля;
- водительское удостоверение национального или международного образца (в зависимости от требований страны назначения);
- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта";
- государственный регистрационный номерной знак (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Протокол (сертификат) проверки технического состояния транспортного средства при въезде на территорию Румынии и Молдовы, отмечает Гостаможслужба.
Напомним:
