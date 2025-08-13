В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня
Getty Images
В Україні у липні вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Серед цих автомобілів 1,2 тис. од. нових (-26%) та понад 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-8%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 18,7%, проти 25,5% у липні 2024 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 19,3%, що на 4 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 351 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 137 од.;
- TOYOTA Prado - 128 од.;
- SKODA Kodiaq - 89 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 88 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 363 од.;
- NISSAN Qashqai - 286 од.;
- SKODA Octavia - 268 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 од.
Нагадаємо:
У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік.