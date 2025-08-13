Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня

Віктор Волокіта — 13 серпня, 09:00
В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня
Getty Images

В Україні у липні вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Серед цих автомобілів 1,2 тис. од. нових (-26%) та понад 4,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-8%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 18,7%, проти 25,5% у липні 2024 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 19,3%, що на 4 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 351 од.;
  2. VOLKSWAGEN Touareg - 137 од.;
  3. TOYOTA Prado - 128 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 89 од.;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 88 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane - 363 од.;
  2. NISSAN Qashqai - 286 од.;
  3. SKODA Octavia - 268 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 168 од.

Нагадаємо:

У липні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 11% більше, ніж торік.

автомобілі авторинок Укравтопром

авторинок

В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня
В Україні зріс попит на електромобілі: які моделі найчастіше купують
Приїхали. Чому російський автопром опинився в глибокій кризі і до чого тут Китай

Останні новини