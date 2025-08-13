В Украине упал спрос на дизельные автомобили: самые популярные модели июля
В Украине в июле отечественный автопарк пополнили более 5,5 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Укравтопром.
Среди этих автомобилей 1,2 тыс. ед. новых (-26%) и более 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%).
Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 года.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.
В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 351 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед;
- TOYOTA Prado - 128 ед;
- SKODA Kodiaq - 89 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane - 363 ед;
- NISSAN Qashqai - 286 ед;
- SKODA Octavia - 268 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.
Напомним:
В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 11% больше, чем в прошлом году.