Виктор Волокита — 13 августа, 09:00
В Украине упал спрос на дизельные автомобили: самые популярные модели июля
В Украине в июле отечественный автопарк пополнили более 5,5 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Среди этих автомобилей 1,2 тыс. ед. новых (-26%) и более 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%).

Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  1. RENAULT Duster - 351 ед;
  2. VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед;
  3. TOYOTA Prado - 128 ед;
  4. SKODA Kodiaq - 89 ед;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  1. RENAULT Megane - 363 ед;
  2. NISSAN Qashqai - 286 ед;
  3. SKODA Octavia - 268 ед;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 252 ед;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.

Напомним:

В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 11% больше, чем в прошлом году.

