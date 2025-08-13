В Украине упал спрос на дизельные автомобили: самые популярные модели июля

В Украине в июле отечественный автопарк пополнили более 5,5 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Среди этих автомобилей 1,2 тыс. ед. новых (-26%) и более 4,3 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%).

Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 351 ед; VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед; TOYOTA Prado - 128 ед; SKODA Kodiaq - 89 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

RENAULT Megane - 363 ед; NISSAN Qashqai - 286 ед; SKODA Octavia - 268 ед; VOLKSWAGEN Passat - 252 ед; VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.

Напомним:

В июле автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 11% больше, чем в прошлом году.