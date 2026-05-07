В Україні за рік на 13% зменшився попит на автобуси: найпопулярніші марки

У минулому місяці український автопарк поповнили 182 автобуси (вкл. мікроавтобуси), що на 13% менше, ніж у квітні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 34%, торік була 37%.

Згідно з аналітикою, найчастіше у квітні вперше реєстрували:

в частині нових автобусів:

1. FORD – 24 од. (+26%);

2. ETALON - 10 од. (-9%);

3. ATAMAN - 8 од. (-20%);

серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ - 62 од. (+19%);

2. VOLKSWAGEN - 12 од. (+20%);

3. VAN HOOL - 9 од. (=).

За даними Укравтопром, всього з початку року автобусний парк України поповнили 829 автобусів (+1% до аналогічного періоду 2025 р.). З них: нових – 381 од. (+3%); вживаних – 448 од. (-1%).

