В Україні впало виробництво яловичини

Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тис. тонн, що на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.

Про це повідомила Асоціація виробників молока.

У асоціації зазначили, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби в Україні становили 60,9 тис. тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

При цьому найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах у Віннницькій (219,9 тис. тонн), Черкаській (146,6 тис. тонн), Дніпропетровській (124,5 тис. тонн), Львівській (72,2 тис. тонн) та Київській (63,8 тис. тонн) областях.

Нагадаємо:

В Україні у травні помітне здорожчання демонструють свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас вартість яєць і тепличних томатів та огірків, навпаки, знижується.