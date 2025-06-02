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В Україні впало виробництво яловичини

Віктор Волокіта — 2 червня, 13:35
В Україні впало виробництво яловичини
Фото: Наш край

Обсяги забою великої рогатої худоби у квітні 2025 року в Україні становили 16,8 тис. тонн, що на 3% менше відносно березня і на 16% менше проти квітня минулого року.

Про це повідомила Асоціація виробників молока.

У асоціації зазначили, що в січні-квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби в Україні становили 60,9 тис. тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

При цьому найбільше (62%) реалізовано на забій тварин на сільгосппідприємствах у Віннницькій (219,9 тис. тонн), Черкаській (146,6 тис. тонн), Дніпропетровській (124,5 тис. тонн), Львівській (72,2 тис. тонн) та Київській (63,8 тис. тонн) областях.

Нагадаємо:

В Україні у травні помітне здорожчання демонструють свинина, цибуля, капуста, морква й буряк. Водночас вартість яєць і тепличних томатів та огірків, навпаки, знижується.

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