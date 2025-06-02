В Украине упало производство говядины

Объемы забоя крупного рогатого скота в апреле 2025 года в Украине составили 16,8 тыс. тонн, что на 3% меньше относительно марта и на 16% меньше против апреля прошлого года.

Об этом сообщила Ассоциация производителей молока.

В ассоциации отметили, что в январе-апреле 2025 года объемы забоя крупного рогатого скота в Украине составили 60,9 тыс. тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом больше всего (62%) реализовано на убой животных на сельхозпредприятиях в Винницкой (219,9 тыс. тонн), Черкасской (146,6 тыс. тонн), Днепропетровской (124,5 тыс. тонн), Львовской (72,2 тыс. тонн) и Киевской (63,8 тыс. тонн) областях.

Напомним:

В Украине в мае заметное подорожание демонстрируют свинина, лук, капуста, морковь и свекла. В то же время стоимость яиц и тепличных томатов и огурцов, наоборот, снижается.