"Укрзалізниця" відновила доступ до кабінета клієнта на "е.Портал УЗ-Карго"

З 4 квітня вже доступний особистий кабінет клієнта на "е.Портал УЗ-Карго" з сервісом оформлення перевізних документів.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Втім, як зазначається, ще недоступна можливість здійснювати перевезення за електронною накладною. Тож перевезення тимчасово здійснюються за паперовими накладними.

"Відновлення роботи «Автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями» вже завершальному етапі. Плануємо її запустити до 9 квітня", – повідомили в компанії.

Після її відновлення стануть доступні:

•⁠ ⁠контроль за балансом коштів на особових рахунках (оперативне сальдо);

•⁠ ⁠видача переліків списання коштів з особових рахунків відправників;

•⁠ ⁠надання інформації з дислокації вантажних вагонів на мережі АТ "Укрзалізниця";

•⁠ ⁠планування перевезень.

"Кількість сервісів на е.Портал УЗ-Карго поступово буде збільшуватися. Зокрема, сервіси з підписання договорів та ведення претензійно-позовної роботи очікуються в другій декаді квітня", – додали в УЗ.

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Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

За словами очільника УЗ Олександра Перцовського, на повне відновлення всіх систем після кібератаки "Укрзалізниці" може знадобитись від 4-6 тижнів до кількох місяців.