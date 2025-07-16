В Україні на третину зменшився попит на купівлю автобусів: найбільш затребувані моделі

У червні українські перевізники придбали 425 нових та вживаних автобусів. Це на 28,1% менше, ніж в травні, та на 29,6% менше відносно червня 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 287 шт., що склало 67,5% від загальної кількості. З-за кордону привезли 16,5% вживаних автобусів, або 70 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 68 нових автобусів: 58 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (13,6%), решта 10 шт. (2,4%) прибули із-за кордону.

Згідно з дослідженням, лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 79 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

На другому місці Volkswagen LT з результатом 15 машин. Стільки ж договорів купівлі-продажу було укладено щодо Рута 25 та БАЗ А099 "Еталон". За таким принцимоп на третій позиції Богдан А-092.

Серед вживаних автобусів, привезених з-за кордону, першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (21 шт.).

Друге місце посіли голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 8 шт. Третя сходинка дісталася машинам на базі Volkswagen Crafter (4 шт.).

Першість серед нових автобусів отримав Богдан/Ataman A-092 з підсумком 20 перших реєстрацій. Другий у цьому заліку Богдан/Ataman А-221412 з підсумком 12 проданих машин. Третє місце дісталося автобусам ЗАЗ А08, з 9 реєстраціями.

Нагадаємо:

З початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 534 од. (+12%); вживаних – 651 од. (+67%).