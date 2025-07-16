В Украине на треть уменьшился спрос на покупку автобусов: самые востребованные модели

В июне украинские перевозчики приобрели 425 новых и подержанных автобусов. Это на 28,1% меньше, чем в мае, и на 29,6% меньше относительно июня 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, чтобольшинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 287 шт., что составило 67,5% от общего количества. Из-за границы привезли 16,5% подержанных автобусов, или 70 шт.

Также в прошлом месяце впервые зарегистрировали 68 новых автобусов: 58 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (13,6%), остальные 10 шт. (2,4%) прибыли из-за рубежа.

Согласно исследованию, лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 79 шт. Немалая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых авто.

На втором месте Volkswagen LT с результатом 15 машин. Столько же договоров купли-продажи было заключено по Рута 25 и БАЗ А099 "Эталон". По такому принципу на третьей позиции Богдан А-092.

Среди подержанных автобусов, привезенных из-за рубежа, первенство тоже получили автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (21 шт.).

Второе место заняли голландские автобусы VDL Ambassador, таких прибыло 8 шт. Третья ступенька досталась машинам на базе Volkswagen Crafter (4 шт.).

Первенство среди новых автобусов получил Богдан/Ataman A-092 с итогом 20 первых регистраций. Второй в этом зачете Богдан/Ataman А-221412 с итогом 12 проданных машин. Третье место досталось автобусам ЗАЗ А08, с 9 регистрациями.

Напомним:

С начала года автобусный парк Украины пополнили 1185 автобусов (+36% к аналогичному периоду 2024г.). Из них: новых - 534 ед. (+12%); подержанных - 651 ед. (+67%).