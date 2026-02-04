Бензинові авто займають третину продажів в Україні, проте втрачають популярність

Найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні, торік було 39%.

Про це інформує Укравтопром.

Водночас частка гібридних авто дещо зменшилася - з майже 25% до 23,5%. Також 23,5% охопили дизельні авто, проти 21% у січні 2025 р.

Крім того, з 15% до близько 19% зросла частка електричних авто. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Згідно з аналітикою, лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – BYD Leopard 3;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

В Україні в січні було зареєстровано 4 789 нових легковиків, що на 57,8% менше порівняно з рекордним груднем.