Сезонне затишшя: в Україні попит на нові авто впав майже на 60%

В Україні в січні було зареєстровано 4 789 нових легковиків, що на 57,8% менше порівняно з рекордним груднем.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Попри січневу сплячку, ми бачимо ріст на 11,6% відносно січня 2025-го. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним", – зазначають експерти.

За їхніми даними, Toyota (761 од.) стала лідером продажів у січні, натомість BYD (494 од.) перемістилась на 2 місце. Renault (416 од.) та Skoda (340 од.) замикають першу четвірку.

Крім того, у модельному заліку Toyota RAV4 (313 шт.) та Renault Duster (312 шт.) розійшлися лише в один корпус. Toyota Land Cruiser Prado (206 шт.) замкнула трійку.

У топ-10 увірвалися одразу три моделі нового покоління: BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06 та Volkswagen ID. Unyx.

Як зазначають експерти, серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого року став кросовер Skoda Karoq (59 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі "Єврокар".

Нагадаємо:

У 2025 році український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. З цієї кількості 56,6 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 24,7 тис. придбали підприємства.