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Вартість українського агроекспорту зросла на понад третину

Альона Кириченко — 5 червня, 14:30
Вартість українського агроекспорту зросла на понад третину
Getty Images

У травні 2025 року вартість українського агроекспорту зросла до 432,7 доларів за тонну. У 2024 році цей показник був на рівні 315 доларів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Загалом, за його словами, вітчизняні аграрії експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн.

Зазначається, що ТОП-5 країн-імпортерів української агропродукції у травні 2025 року (за вартістю) стали:

  • Туреччина — $404,9 млн;
  • Нідерланди — $147,4 млн;
  • Польща — $138,3 млн;
  • Італія — $127,7 млн;
  • Єгипет — $109,8 млн.

Міністр підкреслив, що Україна в галузі глибокої агропереробки досягла конкретних результатів:

  • Масло вершкове: експорт склав $20,5 млн (2,9 тис. тонн). Це $7 077 за тонну продукції.
  • Соки (плодові та овочеві): експортовано на $19,8 млн (майже 9 тис. тонн). В перерахунку це $2 213 за тонну.

Нагадаємо:

У квітні Україна експортувала 4,1 млн тонн агропродукції, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця.

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