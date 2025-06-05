Вартість українського агроекспорту зросла на понад третину
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У травні 2025 року вартість українського агроекспорту зросла до 432,7 доларів за тонну. У 2024 році цей показник був на рівні 315 доларів.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Загалом, за його словами, вітчизняні аграрії експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн.
Зазначається, що ТОП-5 країн-імпортерів української агропродукції у травні 2025 року (за вартістю) стали:
- Туреччина — $404,9 млн;
- Нідерланди — $147,4 млн;
- Польща — $138,3 млн;
- Італія — $127,7 млн;
- Єгипет — $109,8 млн.
Міністр підкреслив, що Україна в галузі глибокої агропереробки досягла конкретних результатів:
- Масло вершкове: експорт склав $20,5 млн (2,9 тис. тонн). Це $7 077 за тонну продукції.
- Соки (плодові та овочеві): експортовано на $19,8 млн (майже 9 тис. тонн). В перерахунку це $2 213 за тонну.
Нагадаємо:
У квітні Україна експортувала 4,1 млн тонн агропродукції, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця.