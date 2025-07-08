НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії: причина

Національний банк України відкликав у ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР" ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що під час спроби проведення планової інспекційної перевірки Нацбанк встановив відсутність ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР" за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

"Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії", – наголосила пресслужба регулятора.

Нагадаємо:

Національний банк відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам – ТОВ "Фінансова компанія "ХуткоПей", ТОВ "Фінансова компанія "КредитОН", ТОВ "Сігмаур Фінанс", ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс", ПТ "Ломбард Монарх" Андрус Р.Б. і Компанія".