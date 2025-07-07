Компанія засновника Atlas Weekend Дмитра Сидоренка стала управителем Жовтневого палацу

Компанія "Комбінат Плюс" засновника фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas Дмитра Сидоренка стала управителем Жовтневого палацу в Києві.

Про це Сидоренко написав у Facebook.

"Моя компанія "Комбінат Плюс" перемогла у прозорому конкурсі АРМА з відбору управителя для цього стратегічного об’єкта. Хочу наголосити, що процедури на Prozorro ще не завершені", – повідомив він.

Як зазначила голова Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, обраний управитель успішно пройшов усі перевірки правоохоронних органів на причетність до власника активу та зв’язків з російською федерацією. Компанія має репутацію та досвід на ринку організації заходів у сфері культури.

За умовами договору управління, "Комбінат Плюс" сплачуватиме

99,9% від доходів до державного бюджету України та

бов’язковий гарантований платіж понад 2 млн грн щомісяця до держбюджету.

Нагадаємо:

"Жовтневий" — це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

Перший конкурс на відбір управителя не відбувся, бо у ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.

Згодом АРМА виставило Палац "Жовтневий" на повторний конкурс.