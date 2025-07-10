Компания основателя Atlas Weekend официально стала управителем Октябрьского: как планируют изменить объект

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов передало Международный центр культуры и искусств победителю конкурса на управление ООО "Комбинат Плюс".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Состоялось ключевое событие - подписаны акты приема-передачи актива с Офисом Генерального прокурора и избранным Управляющим. Это фактически завершает процедуру передачи имущества в управление и открывает новый этап его функционирования", - говорится в сообщении.

С компанией"Комбинат Плюс" подписан договор сроком на 5 лет, согласно которому в госбюджет будет поступать гарантийный платеж более 2 миллионов гривен ежемесячно. Эта сумма будет поступать в госбюджет даже при отсутствии прибыли, отмечают в АРМА. Договор предусматривает уплату в бюджет 99,9% от суммы полученной прибыли ежемесячно.

В АРМА отметили, что новый управляющий имеет профессиональный опыт в сфере культурных проектов и обязался не только обеспечить гарантированные финансовые поступления, но и провести комплексную модернизацию инфраструктуры объекта.

"Наша цель - превратить МЦКИ в современное, инклюзивное, доступное пространство для концертов, образовательных и культурных мероприятий. В планах - ремонт и модернизация фудкортов, реновация санитарных зон, обновление мультимедийной, световой и звуковой инфраструктуры", - сообщил владелец ООО "Комбинат Плюс" Дмитрий Сидоренко.

В АРМА отметили, что победитель конкурса проверен всеми компетентными правоохранительными органами силового блока и получены положительные заключения на отсутствие связей с РФ, РБ, Исламской Республикой Иран и владельцем.

Напомним:

"Октябрьский" - это знаковое историко-культурное здание в центре столицы, расположенное на склонах над Майданом Независимости. Его общая площадь - более 17 500 м².

Первый конкурс на отбор управляющего не состоялся, потому что в нем принял участие только один участник, чья тендерная документация была отклонена из-за несоответствия требованиям.

Впоследствии АРМА выставило Дворец "Октябрьский" на повторный конкурс.

Компания "Комбинат Плюс" основателя фестиваля Atlas Weekend, концертного клуба Atlas Дмитрия Сидоренко победила в прозрачном конкурсе АРМА по отбору управляющего для Октябрьского дворца в Киеве.