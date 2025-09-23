Для перевізників оновили процедуру реєстрації для перетину кордону

Відтепер створювати заявку в модулі "18-60" ("Шлях") потрібно лише тим перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення або міжнародні перевезення пасажирів на таксі.

Про це повідомляє "Укртрасбезпека".

Йдеться, що для всіх інших перевізників система єЧерга працює як єдине вікно. Перевізник чи водій заповнює дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону.

Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі єЧерги. Зі свого боку система єЧерга буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС), інформує "Укртрасбезпека".

До виїзду допускаються лише ті водії, які:

– внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки https://shlyah.dsbt.gov.ua;

– дані закордонного паспорту додано до розділу "Додатково" у розділі "Мої водії";

– використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.

Нагадаємо:

На кордоні з Польщею у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю, тому можливі затримки оформлення громадян.