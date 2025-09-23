Для перевозчиков обновили процедуру регистрации для пересечения границы

Отныне создавать заявку в модуле "18-60" ("Шлях") нужно только тем перевозчикам, которые осуществляют международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ или международные перевозки пассажиров на такси.

Об этом сообщает "Укртрасбезопасность".

Говорится, чтодля всех остальных перевозчиков система еЧерга работает как единое окно. Перевозчик или водитель заполняет данные один раз, при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе еЧерги. Со своей стороны система еЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющейся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС), информирует "Укртрасбезопасность".

К выезду допускаются только те водители, которые:

-внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности https://shlyah.dsbt.gov.ua;

-данные загранпаспорта добавлены в раздел "Дополнительно" в разделе "Мои водители";

-используют именно тот загранпаспорт, который внесен в еЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

Напомним:

На границе с Польшей в некоторых пунктах пропуска польские пограничники начали тестирование новой биометрической системы контроля, поэтому возможны задержки оформления граждан.