В Україні зросло споживання ліків
В Україні споживання ліків в 2025 році зросло на 13% у гривні – до 194 млрд грн, але скоротилося у натуральному вимірі – до 0,9 млрд упаковок.
Про це повідомили під час вебінару "Нове регулювання цін на лікарські засоби", передає "Інтерфакс-Україна".
Наразі розвиток фармринку України майже повністю залежить від добробуту споживача.
Роздрібний сегмент фармринку за підсумками 2025 року зріс на 12,2% у гривні (8,1% у доларах США), але скоротився на 4,4% у натуральному вимірі.
При цьому за підсумками 2025 року державні витрати покривають близько 14% загального споживання лікарських засобів.
Нагадаємо:
В Україні запустили вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, у якому зібрана інформація щодо ціноутворення. Він також повинен забезпечити прозорість закупівель ліків.