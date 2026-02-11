В Україні зросло споживання ліків

В Україні споживання ліків в 2025 році зросло на 13% у гривні – до 194 млрд грн, але скоротилося у натуральному вимірі – до 0,9 млрд упаковок.

Про це повідомили під час вебінару "Нове регулювання цін на лікарські засоби", передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі розвиток фармринку України майже повністю залежить від добробуту споживача.

Роздрібний сегмент фармринку за підсумками 2025 року зріс на 12,2% у гривні (8,1% у доларах США), але скоротився на 4,4% у натуральному вимірі.

При цьому за підсумками 2025 року державні витрати покривають близько 14% загального споживання лікарських засобів.

Нагадаємо:

В Україні запустили вебсайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, у якому зібрана інформація щодо ціноутворення. Він також повинен забезпечити прозорість закупівель ліків.