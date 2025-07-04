У Британії Tesla збільшила продажі на 12%, китайський конкурент - вчетверо

У червні 2025 року продажі нових автомобілів Tesla у Великій Британії зросли на 12% у річному вимірі, що збіглося з початком постачань оновленої Model Y.

Про це пише Reuters з посиланням на дані дослідницької групи New AutoMotive.

Загалом, у минулому місяці у країні було зареєстровано 187 655 нових автомобілів, що на 12,8% більше, ніж у червні 2024 року. Основним драйвером зростання стали електромобілі на акумуляторах, продажі яких підскочили на 45,5%.

За даними New AutoMotive, Tesla реалізувала 7 891 авто проти 7 019 у червні торік. Водночас у підсумку першого півріччя продажі американського автовиробника на британському ринку знизилися майже на 2%.

Виграшну динаміку демонструє китайський конкурент Tesla — BYD. Його продажі у червні зросли майже в чотири рази до 2 498 одиниць, а в річному вимірі — також майже у чотири рази.

Нагадаємо:

У червні продажі електромобілів Tesla впали шостий місяць поспіль у Швеції та Данії, що свідчить про зростаючі труднощі компанії на тлі посилення конкуренції та падіння популярності її засновника Ілона Маска.