Продажі Tesla у Швеції та Данії впали більш ніж на 60%

У червні продажі електромобілів Tesla впали шостий місяць поспіль у Швеції та Данії, що свідчить про зростаючі труднощі компанії на тлі посилення конкуренції та падіння популярності її засновника Ілона Маска.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У Швеції реєстрації автомобілів Tesla, що є індикатором продажів, скоротилися на 64,4% у річному вимірі.

У Данії продажі американського виробника також знизилися на 61,6%. Зокрема, оновлений Model Y продався гірше на 31,2% — лише 1 155 авто, що свідчить про відсутність ознак відновлення позицій бренду.

Публікація даних про реєстрацію авто Tesla збіглася в часі з черговим витком суперечки між Маском та президентом США Дональдом Трампом щодо масштабного пакету податкових пільг та державних витрат.

На франкфуртській біржі акції Tesla до 10:30 за київським часом подешевшали на 5,6%.

Нагадаємо:

Продажі нових автомобілів Tesla в Європі в травні впали на 27,9% у порівнянні з тим же місяцем минулого року, попри загальне зростання продажів електрокарів у регіоні на 27,2%.