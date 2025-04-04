Підприємці з прифронтових регіонів зможуть отримати гранти до півмільйона: які умови

Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення максимального розміру гранту за програмою "Власна Справа" до 500 тисяч гривень для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у цих областях.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Повідомляється, що можливість отримати гранти матимуть підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини.

Як інформує відомство, для отримання гранту підприємці повинні створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Окрім цього, розширено перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнено категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.

Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу. Заявки на отримання гранту подаються через "Дію" разом з бізнес-планом.

Нагадаємо:

308 українців стали переможцями першої у 2025 році хвилі програми "Власна справа" та отримають 72 млн грн на старт або розширення бізнесу.