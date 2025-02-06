Ринок праці в Україні зростає: які пропонують вакансії та зарплати

Кількість вакансій на українському ринку праці у січні зросла до 94 985, що на 7% більше, ніж в грудні.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

У січні найбільше роботи пропонували в трьох категоріях:

"Робочі спеціальності, виробництво" — 15 932 вакансій, + 5% до грудня;

"Сфера обслуговування" — 13 927, +6%;

"Продаж, закупівля" — 11 888, +11%.

Найбільший приріст вакансій за місяць відбувся в категорії "Краса, фітнес, спорт" — на 29%.

У дослідженні зазначається, що у січні на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів. Як наслідок, майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії – це на 39% більше, ніж було в грудні.

Якщо раніше найконкурентнішими посадами були верстальник і Front-end Developer, то наразі в лідерах — direct-менеджер і спеціаліст чата. Це професії, що передбачають обробку вхідних звернень клієнтів, зазвичай у соціальних мережах.

Натомість найнижча конкуренція за вакансії в категоріях "Охорона, безпека", "Робочі спеціальності, виробництво", "Будівництво, архітектура", "Транспорт, автобізнес", "Медицина, фармацевтика".

Щодо рівня зарплат, то згідно з дослідженням, медіана по Україні так і залишилася на рівні 24 000 грн.

Проте є зростання в Київській (26 000 грн, +750 грн до грудня) і Харківській (21 тисяча грн, +1000 грн) областях.

Також підвищилися пропоновані доходи в категоріях:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 47 500 грн, +6%;

"Краса, фітнес, спорт" — 25 000 грн, +4%;

"Страхування" — 26 000 грн, +4%;

"Будівництво, архітектура" — 28 500 грн, +4%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 22 100 грн, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників, айтівців і фахівців для Сил оборони): медіабайєр (67 500 грн), водій-міжнародник (55 000 грн), ендодонтист (51 900 грн), рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист (50 000 грн), бізнес-аналітик, продуктовий менеджер (45 000 грн).

А от найнижчі доходи мають бібліотекар (9 500 грн), маркувальник (11 000 грн), педагог-організатор (11 500 грн), прибиральник (12 000 грн), посудомийник (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

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