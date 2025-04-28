Як говорити з державою про проблеми та пропонувати рішення

Держава відкрита до співпраці, але ми, бізнеси, часто не вміємо з цим правильно працювати. Саме тому я вирішив написати цей матеріал.

Український бізнес, як і суспільство загалом, часто потрапляє в замкнене коло: держава ухвалює рішення, які ускладнюють роботу, підприємці обурюються, пишуть гнівні пости в соцмережах, але нічого не змінюється. Це реальність, яку ми підсилюємо, бо скаржитися недостатньо, навіть якщо маєш рацію.

Іноді здається, що в органах влади і так мають знати, як вирішити ту чи іншу проблему. Вони ж на посадах. Однак правда в тому, що жоден чиновник не може бачити всі деталі так, як людина, яка керує компанією і платить податки.

Саме тому найбільш конструктивний спосіб вирішення проблеми – надати пропозиції. Не в соцмережах, а передати документ тим, хто ухвалює рішення.

Ви скажете: "Чого я маю пропонувати рішення? Вони там сидять на посадах, нехай і вирішують". Загалом – так, але якщо ми справді хочемо, аби проблема була вирішена, і бажано в короткі терміни, то необхідно пропонувати рішення. Ось покрокова інструкція, як ефективно це зробити.

Упевніться, що проблема стосується не лише вашого бізнесу.

Ваш бізнес страждає, але чи це проблема всієї галузі? Чи зачіпає вона малий бізнес, експортерів, ІТ, логістику, виробництво? З’ясуйте це. Створіть робочу групу, проведіть швидке опитування, поспілкуйтеся з колегами, щоб сформувати спільну позицію: що є проблемою і як її можна вирішити.

Якщо ви говорите лише про "своє", то навіть якщо ваш сигнал дійде куди слід, там його сприймуть як індивідуальну претензію, а не як системну проблему.

Подивіться на проблему широко, не лише очима вашого бізнесу.

Іноді те, що вигідно одній групі бізнесів, може шкодити іншій. Перш ніж просувати щось з позиції вашої ніші, подивіться на ситуацію ширше. Можливо, є об’єктивні причини, чому речі мають саме такий вигляд. Доопрацюйте свою позицію, враховуючи ширший контекст і потенційний вплив на екосистему.

Знайдіть однодумців, об’єднайтеся з тими, хто вже працював над темою.

Скоріше за все, якщо проблема існує, то вже є люди, які також з нею зіштовхувалися. Тож варто пошукати однодумців для створення робочої групи, навіть неформальної, з тих, хто має досвід у цій темі. Це можуть бути CEO, юристи, представники асоціацій, галузеві експерти.

Обговоріть варіанти, знайдіть найсильніше рішення. Корисно спілкуватися з бізнес-асоціаціями, але важливо докопатися до справжніх експертів.

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Виміряйте проблему в грошах.

Фрази на кшталт "це створює труднощі" не працюють, а от "через цю норму ми втратили 500 мільйонів гривень інвестицій" справляють враження. Порахуйте прямі й опосередковані збитки, покажіть, як проблема або її вирішення впливає на ВВП, податкові надходження, зайнятість.

Чим обґрунтованіше це виглядає в цифрах, тим краще. В ідеалі чиновник має почути: "Якщо зробити ось це й ось це, держава отримає додатково стільки-то грошей, а бюджет – такі-то надходження".

Оформіть з робочою групою документ із зрозумілою структурою.

Це стане вашою чіткою позицією та пропозицією.

TL, DR (коротко й чітко): у чому суть проблеми та яке рішення ви пропонуєте.

Хто "за": імена посадовців або організацій, які підтримують ідею.

Хто "проти": якщо є стейкхолдери, вкажіть їх і поясніть мотивацію.

Алгоритм дій: покроково опишіть, хто і що має зробити. За можливості вкажіть перший етап реалізації. Наприклад: провести зустріч з профільними представниками Мінекономіки, Мінфіну та податкової.

План-мінімум і план-максимум: розпишіть базовий і розширений варіанти реалізації ініціативи.

Робота із запереченнями (FAQ): зберіть групу фахівців, які допоможуть опрацювати ідею, випишіть популярні запитання та перестороги. Обов’язково вкажіть, хто працював над документом.

One page: короткий візуальний слайд-презентація проблеми та її вирішення.

Визначте, хто в державі відповідає за це, і запропонуйте зустріч.

Міністр – це політична воля. Заступник міністра чи керівник департаменту – це реалізація. Це різні люди і їх не варто плутати. Ваша комунікація має бути адресною і точковою, з тими, хто може ухвалювати рішення та втілювати їх.

Пам’ятайте: навіть найкраща ідея нічого не варта, якщо її не почує той, хто може реалізувати зміни. Якщо ви не знаєте, з ким саме варто говорити, зверніться до експертів, які добре орієнтуються в структурі держапарату.

Головна мета – організувати зустріч, на якій буде чітко сформульована проблема, буде представлене готове рішення, будуть присутні і представники політичної волі (міністри, заступники), і виконавці (керівники департаментів), щоб одразу перейти від обговорень до дій.

На мій погляд, держава відкрита до співпраці, але ми, бізнеси, часто не вміємо з цим правильно працювати. Саме тому я вирішив написати цей матеріал.

Україна унікальна тим, що тут можна змінювати правила гри – якщо добре підготувати пропозицію. Так, не завжди з першого разу, але ми живемо в час, коли держава дослухається, і ми маємо вміти використовувати цей інструмент.

Тож замість ще одного обуреного поста зберіть дані, підготуйте документ, об’єднайтеся з іншими і дійте. Ваша ідея може змінити правила для тисяч бізнесів, а можливо, і для всієї країни.