Как говорить с государством о проблемах и предлагать решения

Государство открыто к сотрудничеству, но мы, бизнесы, часто не умеем с этим правильно работать. Именно поэтому я решил написать этот материал.

Украинский бизнес, как и общество в целом, часто попадает в замкнутый круг: государство принимает решения, которые усложняют работу, предприниматели возмущаются, пишут гневные посты в соцсетях, но ничего не меняется. Это реальность, которую мы усиливаем, потому что жаловаться недостаточно, даже если ты прав.

Иногда кажется, что в органах власти и так должны знать, как решить ту или иную проблему. Они же на должностях. Однако правда в том, что ни один чиновник не может видеть все детали так, как человек, который управляет компанией и платит налоги.

Именно поэтому наиболее конструктивный способ решения проблемы - предоставить предложения. Не в соцсетях, а передать документ тем, кто принимает решение.

Вы скажете: "Чего я должен предлагать решения? Они там сидят на должностях, пусть и решают". В общем - да, но если мы действительно хотим, чтобы проблема была решена, и желательно в короткие сроки, то необходимо предлагать решения. Вот пошаговая инструкция, как эффективно это сделать.

Убедитесь, что проблема касается не только вашего бизнеса.

Ваш бизнес страдает, но это проблема всей отрасли? Затрагивает ли она малый бизнес, экспортеров, ИТ, логистику, производство? Выясните это. Создайте рабочую группу, проведите быстрый опрос, пообщайтесь с коллегами, чтобы сформировать общую позицию: что является проблемой и как ее можно решить.

Если вы говорите только о "своем", то даже если ваш сигнал дойдет куда следует, там его воспримут как индивидуальную претензию, а не как системную проблему.

Посмотрите на проблему широко, не только глазами вашего бизнеса.

Иногда то, что выгодно одной группе бизнесов, может вредить другой. Прежде чем продвигать что-то с позиции вашей ниши, посмотрите на ситуацию шире. Возможно, есть объективные причины, почему вещи выглядят именно так. Доработайте свою позицию, учитывая более широкий контекст и потенциальное влияние на экосистему.

Найдите единомышленников, объединитесь с теми, кто уже работал над темой.

Скорее всего, если проблема существует, то уже есть люди, которые также с ней сталкивались. Поэтому стоит поискать единомышленников для создания рабочей группы, даже неформальной, из тех, кто имеет опыт в этой теме. Это могут быть CEO, юристы, представители ассоциаций, отраслевые эксперты.

Обсудите варианты, найдите самое сильное решение. Полезно общаться с бизнес-ассоциациями, но важно докопаться до настоящих экспертов.

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Измерьте проблему в деньгах.

Фразы типа "это создает трудности" не работают, а вот "из-за этой нормы мы потеряли 500 миллионов гривен инвестиций" производят впечатление. Посчитайте прямые и опосредованные убытки, покажите, как проблема или ее решение влияет на ВВП, налоговые поступления, занятость.

Чем обоснованнее это выглядит в цифрах, тем лучше. В идеале чиновник должен услышать: "Если сделать вот это и вот это, государство получит дополнительно столько-то денег, а бюджет - такие-то поступления".

Оформите с рабочей группой документ с понятной структурой.

Это станет вашей четкой позицией и предложением.

TL, DR (коротко и четко): в чем суть проблемы и какое решение вы предлагаете.

Кто "за": имена должностных лиц или организаций, которые поддерживают идею.

Кто "против": если есть стейкхолдеры, укажите их и объясните мотивацию.

Алгоритм действий: пошагово опишите, кто и что должен сделать. По возможности укажите первый этап реализации. Например: провести встречу с профильными представителями Минэкономики, Минфина и налоговой.

План-минимум и план-максимум: распишите базовый и расширенный варианты реализации инициативы.

Работа с возражениями (FAQ): соберите группу специалистов, которые помогут проработать идею, выпишите популярные вопросы и предостережения. Обязательно укажите, кто работал над документом.

One page: короткий визуальный слайд-презентация проблемы и ее решения.

Определите, кто в государстве отвечает за это, и предложите встречу.

Министр - это политическая воля. Заместитель министра или руководитель департамента - это реализация. Это разные люди и их не стоит путать. Ваша коммуникация должна быть адресной и точечной, с теми, кто может принимать решения и воплощать их.

Помните: даже самая лучшая идея ничего не стоит, если ее не услышит тот, кто может реализовать изменения. Если вы не знаете, с кем именно стоит говорить, обратитесь к экспертам, которые хорошо ориентируются в структуре госаппарата.

Главная цель - организовать встречу, на которой будет четко сформулирована проблема, будет представлено готовое решение, будут присутствовать и представители политической воли (министры, заместители), и исполнители (руководители департаментов), чтобы сразу перейти от обсуждений к действиям.

На мой взгляд, государство открыто к сотрудничеству, но мы, бизнесы, часто не умеем с этим правильно работать. Именно поэтому я решил написать этот материал.

Украина уникальна тем, что здесь можно менять правила игры - если хорошо подготовить предложение. Да, не всегда с первого раза, но мы живем во время, когда государство прислушивается, и мы должны уметь использовать этот инструмент.

Поэтому вместо еще одного возмущенного поста соберите данные, подготовьте документ, объединитесь с другими и действуйте. Ваша идея может изменить правила для тысяч бизнесов, а возможно, и для всей страны.