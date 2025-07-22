Як форензик допомагає боротися з фінансовим шахрайством

Майже всі компанії стикаються з недобросовісними діями свого менеджменту, бізнес-партнерів або третіх осіб. Що з цим робити?

Форензик (forensic) – це комплексне розслідування фінансових та економічних злочинів, яке поєднує елементи аудиту, юридичної експертизи та розслідування. Мета форензику – виявлення шахрайства, зловживань, нецільового використання коштів та інших порушень у компаніях.

З мого досвіду, форензик має такі сфери застосування.

1. Викриття шахрайських схем у компаніях.

Майже всі компанії стикаються з недобросовісними діями свого менеджменту, партнерів у бізнесі або третіх осіб. Інколи це дії, що стосуються незаконного відчуження матеріальних активів компанії: основних засобів, виробничих фондів або банально готівки. Інколи мова йде про незаконне відчуження інформації.

Так, в одному з кейсів головний технолог компанії продав унікальну запатентовану формулу з виробництва інгредієнтів, завдавши компанії значних збитків. Він вступив у змову з комерційним директором, який вирішив піти з компанії після непорозуміння з керівництвом, і створити свою компанію, скориставшись багаторічними напрацюваннями попереднього роботодавця.

2. Ідентифікація виведених активів (asset tracing).

Одним із завдань форензику є ідентифікація шляхів виведення активів. Як правило, мова йде про незаконне виведення коштів компанії за допомогою схем. Однією з найбільш поширених є схема виведення коштів шляхом закупівель за завищеною вартістю на підконтрольні компанії – так звані пов'язані особи.

Так, в одному з випадків недобросовісний менеджер в обхід політик за допомогою схеми "салямі", тобто шляхом надання безтоварних послуг – послуг, що фактично не надавалися підконтрольною компанією, вивів за рік мільйони доларів. Факт ненадання послуг зафіксували спеціалісти форензику і відобразили це у звіті.

3. Повернення активів (asset recovery).

Повернення активів – другий етап процедури форензику. Як правило, етапність повернення активів виглядає так: ідентифікація, арешт (часто за рішенням суду та процедурою заморожування активів у структурі власного капіталу компанії в еквіваленті їх вартості), стягнення активів та передавання активів власнику.

Так, в одному кейсі мене запросили як незалежного свідка-експерта для надання незаангажованої думки щодо ознак підробки фінансової звітності обвинуваченим і завдання багатомільйонного збитку потерпілому у швейцарському суді.

Цей звіт і виступ були суттєвими доказами в рамках кримінальної справи, де обвинуваченому інкримінували шахрайські дії. Суд вдалося виграти.

4. Інструмент, що допомагає ідентифікувати "червоні прапорці" менеджерам C-level, що приступають до виконання обов'язків у компанії. Особливо актуально для міністрів, яким підпорядковані державні підприємства.

Форензик часто використовують як інструмент ідентифікації "скелетів у шафі" – ретроспективної перевірки роботи компанії для виявлення ризиків та "червоних прапорців". Ідеться, наприклад, про відсутність на балансі основних засобів, які там рахуються, чи визначення збитку, завданого попереднім менеджментом.

5. Інструмент збору доказової бази в рамках службового розслідування.

Часто власники бізнесу виходять з операційного контролю, не підготувавши до цього ні корпоративну структуру компанії, ні культуру менеджерів. Повернувшись у бізнес, власники стикаються з тим, що, наприклад, СЕО привласнив частину активів шляхом виведення коштів на підконтрольну компанію-клон. У таких випадках ініціюється службове розслідування проти попереднього СЕО і його команди з метою ідентифікації суми збитку та схем незаконного виведення активів.

На фініші замовник отримує форензик-звіт, у якому суттєвими аспектами є сума завданого збитку, епізоди, що призвели до відчуження активів, та рекомендації стосовно підсилення системи внутрішніх контролів.

6. Аналіз системи внутрішніх контролів у компаніях.

Форензик – це елемент стрес-тестування компанії на предмет наявності ризиків у бізнес-процесах. Наприклад, відсутність фінмоніторингу може призвести до відчуження частини грошового потоку, а відсутність зовнішнього аудитора – до помилок в бухобліку і неправильного трактування фінансових показників, що впливає на розуміння оцінки вартості бізнесу при залученні інвестора.

7. Виправдання підозрюваного в рамках кримінального процесу.

Підприємець із списку Forbes, якого звинувачували у відмиванні коштів, найняв міжнародну аудиторську компанію, щоб та довела факт відмивання грошей. Аудитор не зміг знайти достатньої доказової бази. Цей звіт став елементом доказової бази в частині непричетності підприємця до відмивання коштів.

8. Відновлення бухобліку для визначення основних фінансових показників з метою оцінки бізнесу та розподілу часток бізнесу між партнерами.

Форензик часто використовують для відновлення обліку компанії з метою визначення основних фінансових метрик, на основі яких визначають вартість бізнесу та розмір частки кожного акціонера, вираженої в грошовому еквіваленті.

9. Інструмент збору доказової бази в рамках кримінального процесу.

Головним функціоналом форензику є збір доказової бази, тож не дивно, що цей інструмент використовують у рамках досудового розслідування в частині бухгалтерсько-економічного аналізу з елементами юриспруденції.

Так, в одному корпоративному спорі між акціонерами була застосована саме така стратегія. Завдання полягало в доведенні факту штучного заниження фінансового результату компанії з метою уникнення виплати дивідендів одному з акціонерів.

Процедура форензику виявила факт оплати орендних платежів у готівці рівно на 50% від загальних орендних платежів. Ці кошти не відображалися у звітності, тому на цей розмір не виплачувалися дивіденди одному з акціонерів.

10. Інструмент створення переговорної позиції з опонентом та доведення невідворотності покарання.

Форензик часто використовується як важіль для доведення думки невідворотності покарання до опонента за допомогою виявлення фактів його недобросовісних дій. Так, в одному кейсі були досліджені факти вимивання ліквідності недобросовісним СЕО разом з фінансовим директором на підконтрольну компанію-клон.

Схема полягала в здійсненні операцій трейдингу за заниженою вартістю з чистим збитком для основної компанії, але з чистим прибутком для компанії-клону. Далі компанія-клон реалізувала продукцію за ринковою ціною. За рік з оборотного капіталу компанії було вимито понад 20 млн дол. Одні причетні до зловживань особи були посаджені в тюрму, інші – оголошені в міжнародний розшук.

Після проведення форензику раджу ввести процедури та прописати політики тендерних закупівель; щопівроку змінювати підрядників; зменшити тарифи, за якими працювали з підрядниками; вимагати від контрагентів усю первинну документацію; вилучати підрядників з конфліктом інтересів; подовжити процес затвердження матеріальних транзакцій; вести кадрові зміни.