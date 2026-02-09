Канал Пінчука підняв кошторис зйомок для Євробачення-2026

АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" 30 січня замовило ТОВ "Старлайт Продакшн" телепослуги на 15,00 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 7 лютого мали надати послуги із виробництва аудіальних та аудіовізуальних творів для участі України в Пісенному конкурсі Євробачення-2026, який відбудеться у Відні (Австрія).

На підготовку проекту, а саме на придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності та розробку дизайну і 3D моделі піде 161 тис грн.

Основна частина 14,58 млн грн припадає на виробництво, а саме створення декорацій, номерів, графіки і коротких відеороликів-візиток, транспортні, адміністративні та студійні витрати, оренду локації, витрати на персонал, журі, ведучих і зіркових гостей, на технічне забезпечення і музичне оформлення.

Решту 257 тис грн відведено на монтажний період, тобто пост-продакшн.

Ціна угоди дорівнює $350 тис.

У 2025 році НСТУ замовляла телепослуги щодо Євробачення у "Старлайт Продакшн" за 10,50 млн грн, або $249 тис, що на 29% дешевше.

У 2024 році – в "1+1 продакшн" за 11,00 млн грн ($293 тис), у 2023 році – у "Старлайт Продакшн" за 9,98 млн грн ($273 тис), а в 2022 році, до повномасштабної війни, – у ТОВ "Френдс Про ТВ" за 20,28 млн грн ($661 тис).

Столична "Старлайт Продакшн" – це продакшн медіахолдингу "Старлайт Медіа" Віктора Пінчука, до якого входять телеканали ICTV, Новий канал, СТБ, ОЦЕ, М1, М2 та інші.

