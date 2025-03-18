Xiaomi збільшила дохід на майже 50% у четвертому кварталі

Китайська Xiaomi у четвертому кварталі 2024 року збільшила дохід на 48,8% – до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол), перевершивши очікування аналітиків.

Про це пише Reuters.

Скоригований чистий прибуток компанії зріс на 69,4% – до 8,32 млрд юанів.

Xiaomi також оновила прогноз поставок електромобілів на 2025 рік, підвищивши його до 350 000 одиниць. У 2024 році компанія поставила понад 135 000 седанів SU7, отримавши 32,1 млрд юанів доходу в цьому сегменті. Водночас збитки, пов'язані з новими ініціативами, зросли до 6,2 млрд юанів.

На тлі позитивної динаміки акції Xiaomi зросли на 3,3% напередодні публікації звітності, а за рік компанія додала 284% до своєї ринкової вартості.

Нагадаємо:

Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp продемонстрував стрибок доходів у третьому кварталі на 30,5%, оскільки споживачі активно купували перший електромобіль компанії.

Китайська компанія Xiaomi запустила завод з виробництва смартфонів, який працює виключно завдяки роботам.

Xiaomi Corp. оголосила про свої амбіції щодо того, щоб її дебютний електромобіль SU7 став однією з трьох найбільш продаваних моделей розкішних електромобілів у Китаї, на рівні з Tesla.